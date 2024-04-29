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Смородская: Галактионов не тянет уровень «Локо», но у него сильные покровители

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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала поражение команды в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Спартака».
Смородская: Галактионов не тянет уровень «Локо», но у него сильные покровители
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Локомотив» совсем плох, но Галактионова не уберут, так как у него сильные покровители. Даже после окончания сезона его не уволят. Он просто не тянет уровень», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Накануне красно-белые одержали победу над железнодорожниками со счётом 3:2. 

Таким образом, «Спартак» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Локомотив» занимает пятую строчку (41 балл).

Ранее Илья Геркус заявил, что, если в «Локо» думают о результате, Артёму Дзюбе нужно давать тайм, а не десять минут.

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