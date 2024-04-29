Геркус: если в «Локо» думают о результате, Дзюбе нужно давать тайм, а не десять минут
- РИА Новости
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«Ну что это такое — десять минут? Мало кто переломит ход встречи за такой отрезок времени. Думаю, если в «Локо» рассчитывают на отдачу от игрока, Дзюбе надо давать тайм», — цитирует Геркуса «Спорт-Экспресс».
Накануне красно-белые одержали победу над железнодорожниками со счётом 3:2.
Таким образом, «Спартак» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Локомотив» занимает пятую строчку (41 балл).
Ранее сообщалось, что «Спартак» 13 матчей не проигрывает московским командам в РПЛ.