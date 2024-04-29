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Геркус: если в «Локо» думают о результате, Дзюбе нужно давать тайм, а не десять минут

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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на то, что нападающий команды Артём Дзюба появился в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» на десять минут.
Геркус: если в «Локо» думают о результате, Дзюбе нужно давать тайм, а не десять минут
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Ну что это такое — десять минут? Мало кто переломит ход встречи за такой отрезок времени. Думаю, если в «Локо» рассчитывают на отдачу от игрока, Дзюбе надо давать тайм», — цитирует Геркуса «Спорт-Экспресс».

Накануне красно-белые одержали победу над железнодорожниками со счётом 3:2. 

Таким образом, «Спартак» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Локомотив» занимает пятую строчку (41 балл).

Ранее сообщалось, что «Спартак» 13 матчей не проигрывает московским командам в РПЛ.

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