Константин Цзю — о выступлении россиян на чемпионате Европы: рад за нашу команду

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал выступление российских боксёров на чемпионате Европы в Белграде.

Российские боксёры завоевали 20 медалей на завершившемся чемпионате Европы: 11 золотых, восемь серебряных и одну бронзовую.

«Однозначно первое место в командном зачёте говорит о том, что они молодцы. Рад за нашу команду», — сказал Цзю «Спорт-Экспрессу».

На минувшем чемпионате Европы, который проходил с 18 по 28 апреля, россияне выступали на турнире с государственными атрибутами.

«Для страны это определённый прецедент с точки зрения судебных возможностей. Можно выходить с данным прецедентом в других видах спорта. Вот, бокс есть, на каком основании в других нет? Благодаря этому мы можем выйти во всех видах спорта, а если нет, то выигрывать суды», — добавил Цзю.

Ранее сообщалось, что сборная России досрочно выиграла медальный зачёт чемпионата Европы по боксу.