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Овечкин — о вылете «Вашингтона» из Кубка Стэнли: вините в этом меня

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Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал вылет команды из Кубка Стэнли.
Овечкин — о вылете «Вашингтона» из Кубка Стэнли: вините в этом меня
  • © AP Photo/Tom Brenner

«Проигрывать в серии всегда тяжело. У нас были неплохие шансы. Мы просто не смогли забить. Наша пятёрка не забросила много шайб. Вините в этом меня. Я играл не очень хорошо», — цитирует игрока ESPN.

Сегодня «Вашингтон» проиграл «Рейнджерс» в четвёртом матче первого раунда плей-офф НХЛ. Встреча в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан Арена» завершилась со счётом 2:4. Таким образом, столичный клуб, уступая в серии 0-4, вылетел из турнира.

Овечкин сыграл во всех четырёх матчах серии, но не отметился результативными баллами.

Ранее сообщалось, что Овечкин впервые в карьере не набрал очков в плей-офф НХЛ.

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