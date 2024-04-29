Личка — о шутке Безрукова: в Англии началось бы серьёзное расследование

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка отреагировал на шутку полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова по окончании матча 21-го тура чемпионата России с «Зенитом».

«Например, если бы футболист в Англии пошутил про деньги, это стало бы большим прецедентом. Сразу началось бы расследование. Это очень опасно, в Англии с этим очень жёстко», — цитирует тренера «Чемпионат».

25 апреля казанский клуб в гостях сенсационно обыграл «Зенит» в перенесённом 21-м туре (2:0), благодаря чему «Краснодар» сумел сократить отставание от лидера до одного очка в турнирной таблице. В послематчевом интервью Безруков в шутку обратился к «быкам», сказав, что в «Рубине» «ждут на карту денежки».

Ранее Владимир Быстров назвал безобидной шутку полузащитника «Рубина» Безрукова.