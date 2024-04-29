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Хет-трик Ничушкина позволил «Колорадо» разгромить «Виннипег» в матче серии НХЛ

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«Колорадо Эвеланш» обыграл «Виннипег Джетс» в четвёртом матче первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Хет-трик Ничушкина позволил «Колорадо» разгромить «Виннипег» в матче серии НХЛ
  • © AP Photo/David Zalubowski

Встреча в Денвере на стадионе «Болл Арена» завершилась со счётом 5:1.

В составе победителей хет-триком отметился российский нападающий Валерий Ничушкин. Он забросил шайбы в четвёртом матче плей-офф подряд.

Таким образом, «Колорадо» ведёт в серии со счётом 3-1. Команда находится в шаге от выхода в следующую стадию плей-офф.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров установил бомбардирский рекорд НХЛ XXI века.

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