Кириенко: Россия показала удовлетворительный результат на чемпионате Европы по боксу

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко подвела итоги выступлению национальной команды на чемпионате Европы 2024 года в Белграде (Сербия).

«Мы были настроены по-боевому. Парни чётко выполняли свою работу. Я не люблю произносить слово «триумф», пусть это делают другие специалисты. Мы показали удовлетворительный и хороший результат. Мы шли к этому 20 лет. В 2004 году у нас было девять золотых медалей у мужчин, но не было бронзы и серебра», — сказала Кириенко.

Сегодня соревнования завершались мужскими финалами, в девяти из которых были представлены российские боксёры. В итоге восемь из них завоевали золотые медали. Всего соревнования у мужчин проходили в 13 весовых категориях. В копилке сборной России десять медалей — восемь золотых, серебряная и бронзовая медали.

Накануне состоялись решающие поединки у женщин. Российская команда завоевала три золотые и семь серебряных наград.

Ранее сообщалось, что сборная России досрочно выиграла медальный зачёт чемпионата Европы по боксу.