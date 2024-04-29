Кириенко: Россия показала удовлетворительный результат на чемпионате Европы по боксу
«Мы были настроены по-боевому. Парни чётко выполняли свою работу. Я не люблю произносить слово «триумф», пусть это делают другие специалисты. Мы показали удовлетворительный и хороший результат. Мы шли к этому 20 лет. В 2004 году у нас было девять золотых медалей у мужчин, но не было бронзы и серебра», — сказала Кириенко.
Сегодня соревнования завершались мужскими финалами, в девяти из которых были представлены российские боксёры. В итоге восемь из них завоевали золотые медали. Всего соревнования у мужчин проходили в 13 весовых категориях. В копилке сборной России десять медалей — восемь золотых, серебряная и бронзовая медали.
Накануне состоялись решающие поединки у женщин. Российская команда завоевала три золотые и семь серебряных наград.
Ранее сообщалось, что сборная России досрочно выиграла медальный зачёт чемпионата Европы по боксу.