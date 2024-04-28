Слишкович — о беспроигрышной серии «Спартака»: Анчелотти уже трясётся

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал беспроигрышную серию команды под его руководством.

«Я не проигрываю со «Спартаком»? Анчелотти трясётся. Руководство попросило меня сделать работу настолько хорошо, насколько я смогу. Я стараюсь», — цитирует тренера «Чемпионат».

Сегодня «Спартак» одержал победу над «Локомотивом» в матче 26-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

14 апреля «Спартак» объявил об отставке Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года. Исполняющим обязанности назначен Слишкович.

Ранее Франко Камоцци заявил, что уход Абаскаля пошёл на пользу «Спартаку».