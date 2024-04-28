RT в Telegram
Подпишись

Слишкович — о беспроигрышной серии «Спартака»: Анчелотти уже трясётся

Короткая ссылка
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал беспроигрышную серию команды под его руководством.
Слишкович — о беспроигрышной серии «Спартака»: Анчелотти уже трясётся
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я не проигрываю со «Спартаком»? Анчелотти трясётся. Руководство попросило меня сделать работу настолько хорошо, насколько я смогу. Я стараюсь», — цитирует тренера «Чемпионат».

Сегодня «Спартак» одержал победу над «Локомотивом» в матче 26-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

14 апреля «Спартак» объявил об отставке Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года. Исполняющим обязанности назначен Слишкович.

Ранее Франко Камоцци заявил, что уход Абаскаля пошёл на пользу «Спартаку».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить