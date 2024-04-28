RT в Telegram
Подпишись

Вице‑президент «Ахмата»: в нашем регионе на стадионах пива не будет

Короткая ссылка
Вице‑президент грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о потенциальном возвращении пива на стадионы российских клубов.
Вице‑президент «Ахмата»: в нашем регионе на стадионах пива не будет
  • Gettyimages.ru

«В нашем регионе на стадионах пива не будет, но всё остальное — интересы лиги и 16 клубов, исключая «Ахмат», потому что мы не будем торговать. Поэтому в этом плане мы поддерживаем усилия других», — сказал Айдамиров Sport24.

Также он ответил на вопрос о рекламе пива.

«Если эта реклама будет заключена с РПЛ или на кубковых матчах с РФС, то, конечно, это возможно», — добавил он.

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о возможном возвращении пива на стадионы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить