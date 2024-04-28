Вице‑президент «Ахмата»: в нашем регионе на стадионах пива не будет
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«В нашем регионе на стадионах пива не будет, но всё остальное — интересы лиги и 16 клубов, исключая «Ахмат», потому что мы не будем торговать. Поэтому в этом плане мы поддерживаем усилия других», — сказал Айдамиров Sport24.
Также он ответил на вопрос о рекламе пива.
«Если эта реклама будет заключена с РПЛ или на кубковых матчах с РФС, то, конечно, это возможно», — добавил он.
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о возможном возвращении пива на стадионы.