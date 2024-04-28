Сёмин ответил на вопрос, почему Карпин не хочет уходить из «Ростова» на повышение

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о работе наставника «Ростова» Валерия Карпина.

«А если человеку комфортно? Ему нравится работать в Ростове-на-Дону и параллельно трудиться в сборной. Тренера можно понять, это прекрасный город. Плюс у клуба хорошие руководители, которые собрали добротный состав. Почему обязательно надо куда-то уходить? Да и для начала тебя должны пригласить. Но нельзя не отметить, что южане, проведя качественную зимнюю подготовку, регулярно набирают очки. Исключением стало противостояние со «Спартаком», в котором было допущено большое количество ошибок. Но всё равно видно, жёлто-синие находятся в отличной форме», — сказал Сёмин RT.

Полностью интервью Сёмина читайте на сайте RT.

Ранее сообщалось, что Сёмин предложил вернуть на пост главного тренера «Спартака» Романцева.