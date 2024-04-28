Федерация конного спорта России разрешила двум спортсменам выступать без флага страны

Бюро Федерации конного спорта России (ФКСР) в середине апреля согласовало нейтральный статус двум спортсменам — Алексею Тюшкевичу и Алексею Мащенкову.

Выступавшие под российским флагом всадники Алексей Тюшкевич и Алексей Мащенков претендуют на получение нейтрального статуса, сообщает ТАСС со ссылкой на документы ФКСР.

Согласно данным с сайта Международной федерации конного спорта, Тюшкевич последний раз выходил на международные старты в 2019 году, в то время как Мащенков, который проживает в Испании, — в 2020-м.

Ранее сообщалось, что Федерации спортивной борьбы России выставили счёт за проверку борцов на причастность к силовым структурам.