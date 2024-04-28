Конор Макгрегор стал совладельцем лиги кулачных боёв BKFC
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«Добро пожаловать в высшую лигу. Дэвид Фельдман, мы сделали это», — написал Макгрегор в своей социальной сети.
14 апреля стало известно, что ирландец проведёт бой в среднем весе с Майклом Чендлером, который станет для него первым за три года.
Последний поединок Макгрегор провёл в июле 2021-го. Тогда он потерпел второе поражение подряд от Дастина Порье и получил серьёзную травму ноги.
Всего на его счету 22 победы в 28 боях. Он владел чемпионскими поясами UFC в лёгкой и полулёгкой весовых категориях.
Ранее Макгрегор заявил, что не собирается завершать карьеру.