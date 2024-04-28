RT в Telegram
Подпишись

Конор Макгрегор стал совладельцем лиги кулачных боёв BKFC

Короткая ссылка
Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор рассказал о том, что он стал совладельцем кулачной лиги Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).
Конор Макгрегор стал совладельцем лиги кулачных боёв BKFC
  • Gettyimages.ru

«Добро пожаловать в высшую лигу. Дэвид Фельдман, мы сделали это», — написал Макгрегор в своей социальной сети. 

14 апреля стало известно, что ирландец проведёт бой в среднем весе с Майклом Чендлером, который станет для него первым за три года.

Последний поединок Макгрегор провёл в июле 2021-го. Тогда он потерпел второе поражение подряд от Дастина Порье и получил серьёзную травму ноги.

Всего на его счету 22 победы в 28 боях. Он владел чемпионскими поясами UFC в лёгкой и полулёгкой весовых категориях.

Ранее Макгрегор заявил, что не собирается завершать карьеру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить