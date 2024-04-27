РФС определил победителей четвёртого сезона конкурса «Россия — футбольная страна»

Российский футбольный союз (РФС) выбрал победителей четвёртого сезона конкурса «Россия — футбольная страна».

Участие в конкурсе приняли 444 проекта из 76 регионов страны. 27 апреля прошло финальное голосование. В состав жюри вошли экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев, бывшие игроки сборной России Александр Мостовой, Руслан Нигматуллин и Фёдор Кудряшов, представители РФС и другие.

Проекты были разделены на восемь номинаций: лучший массовый проект в футболе, лучшая любительская лига, лучший любительский клуб, лучший проект для людей с ОВЗ, лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола, лучший проект для женщин, лучшая футбольная инициатива, лучший проект для детей.

В финальный шорт-лист были отобраны по пять лучших проектов в каждой из номинаций.

Таким образом, лучшим массовым проектом в футболе стал «Дворовый футбол Томск» — в 2023 году во всех его активностях приняли участие 2700 человек.

В номинации «Лучший проект для женщин» победу одержал «Футбол для девушек в Оренбуржье».

Лучшей любительской лигой был выбран проект из Кабардино-Балкарии.

Лучшим любительским клубом был назван «Атлант» из Петрозаводска, а профессиональным клубом в сфере массового футбола — проект «Акрон» — детям».

В номинации «Лучшая футбольная инициатива» победу одержал клуб «Цемент» из Брянской области. Лучшим среди проектов для детей был признан башкирский «Футбол без границ». Первым среди проектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья стал московский фестиваль по футболу на электроколясках «Забей Свой Гол!».

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров поделился мнением о фестивале адаптивного футбола.