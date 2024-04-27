Нидерландский журналист: по логике Промес не должен избежать экстрадиции

Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс высказался о ситуации касательно нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Может ли Промес избежать экстрадиции в Нидерланды? По логике не должен. Но я не знаком с судебной системой Дубая. Поэтому трудно сказать точно. Но кажется, что он уже не вернётся в Россию и в профессиональный футбол», — цитирует Каптейнса «РБ Спорт».

Суд Амстердама в феврале признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В настоящий момент игрок ждёт решения суда.

Ранее сообщалось, что Промеса разыскивают российские судебные приставы из-за неуплаты налогов.