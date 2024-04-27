Фигурист Семененко приступил к тренировкам после травмы

Заслуженный тренер России Татьяна Мишина сообщила, что двукратный чемпион России Евгений Семененко оправился от травмы и приступил к тренировкам.

«Женя уже приступил к тренировкам, сейчас он с Алексеем Николаевичем в Италии на сборах. Пока не в полную силу, но приступил, постепенно набирает форму. После Италии, как приедет в Петербург, уже будет работать на 100% возможностей», — приводит слова Мишиной «Матч ТВ».

Фигурист пропустил мероприятие в Санкт-Петербурге из-за травмы. Он повредил голеностоп при попытке исполнить четверной аксель. Позже стало известно, что Семененко, восстановившись после травмы, выступит на шоу Тутберидзе в Москве.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова прокомментировала травму Семененко во время исполнения четверного акселя.