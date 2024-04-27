Салах — о конфликте с Клоппом: если я выскажусь сегодня, будет пожар
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«Если я выскажусь сегодня, будет пожар», — приводит слова Салаха журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Эпизод произошёл на 82-й минуте матча, когда Салах готовился выйти на поле, вступив в словесный конфликт с главным тренером. Египтянина успокоили Дарвин Нуньес и Джо Гомес, стоявшие рядом с ним.
Ранее Клопп оценил шансы своей команды на чемпионство в АПЛ.