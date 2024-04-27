RT в Telegram
Подпишись

Участие Джикии в матче с «Локомотивом» остаётся под вопросом

Короткая ссылка
Вадим Шпинёв, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, рассказал о готовности своего клиента принять участие в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».
Участие Джикии в матче с «Локомотивом» остаётся под вопросом
  • РИА Новости

«Повреждение у него есть, но он готовится. Решение о его участии или неучастии будут принимать тренерский и медицинский штабы. Сейчас мы не знаем», — цитирует Шпинёва «Спорт-Экспресс».

Встреча между командами пройдёт 27 марта в Москве на «Лукойл Арене». Начало — в 19:15 мск.

Игрок получил микроповреждение и пропустил московское дерби с ЦСКА (0:0).

Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в ЭСК РФС по трём моментам после дерби с ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить