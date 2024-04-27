Участие Джикии в матче с «Локомотивом» остаётся под вопросом

Вадим Шпинёв, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, рассказал о готовности своего клиента принять участие в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

«Повреждение у него есть, но он готовится. Решение о его участии или неучастии будут принимать тренерский и медицинский штабы. Сейчас мы не знаем», — цитирует Шпинёва «Спорт-Экспресс».

Встреча между командами пройдёт 27 марта в Москве на «Лукойл Арене». Начало — в 19:15 мск.

Игрок получил микроповреждение и пропустил московское дерби с ЦСКА (0:0).

Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в ЭСК РФС по трём моментам после дерби с ЦСКА.