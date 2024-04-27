Участие Джикии в матче с «Локомотивом» остаётся под вопросом
- РИА Новости
«Повреждение у него есть, но он готовится. Решение о его участии или неучастии будут принимать тренерский и медицинский штабы. Сейчас мы не знаем», — цитирует Шпинёва «Спорт-Экспресс».
Встреча между командами пройдёт 27 марта в Москве на «Лукойл Арене». Начало — в 19:15 мск.
Игрок получил микроповреждение и пропустил московское дерби с ЦСКА (0:0).
Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в ЭСК РФС по трём моментам после дерби с ЦСКА.