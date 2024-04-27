Овчинников: Абаскаль был промокашкой, который мучил и терроризировал игроков «Спартака»

Российский тренер Валерий Овчинников прокомментировал игру «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля.

«Он был промокашкой, который мучил и терроризировал всех, даже своим присутствием. Его убрали — и стало всем легче дышать», — цитирует Овчинникова Betonmobile.

14 апреля «Спартак» объявил об отставке Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года. Исполняющим обязанности назначен Владимир Слишкович.

Ранее Франко Камоцци заявил, что уход Абаскаля пошёл на пользу «Спартаку».