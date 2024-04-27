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Овчинников: Абаскаль был промокашкой, который мучил и терроризировал игроков «Спартака»

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Российский тренер Валерий Овчинников прокомментировал игру «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля.
Овчинников: Абаскаль был промокашкой, который мучил и терроризировал игроков «Спартака»
  • Gettyimages.ru

«Он был промокашкой, который мучил и терроризировал всех, даже своим присутствием. Его убрали — и стало всем легче дышать», — цитирует Овчинникова Betonmobile.

14 апреля «Спартак» объявил об отставке Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года. Исполняющим обязанности назначен Владимир Слишкович.

Ранее Франко Камоцци заявил, что уход Абаскаля пошёл на пользу «Спартаку».

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