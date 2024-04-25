Восстановление Дины Авериной после операции займёт около трёх месяцев
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«После операции всё хорошо, но швы ещё не сняли. Сроки восстановления долгие, но я надеюсь, что восстановлюсь быстрее, где-то месяца два-три», — цитирует Аверину «Чемпионат».
Напомним, что Дина — серебряный призёр Олимпиады в Токио в личном многоборье, 18-кратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы.
Ранее Ирина Винер заявила, что завершение карьеры Диной Авериной не связано с травмой