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Восстановление Дины Авериной после операции займёт около трёх месяцев

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Серебряный призёр Олимпиады по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала о перенесённой операции.
Восстановление Дины Авериной после операции займёт около трёх месяцев
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«После операции всё хорошо, но швы ещё не сняли. Сроки восстановления долгие, но я надеюсь, что восстановлюсь быстрее, где-то месяца два-три», — цитирует Аверину «Чемпионат».

Напомним, что Дина — серебряный призёр Олимпиады в Токио в личном многоборье, 18-кратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы.

Ранее Ирина Винер заявила, что завершение карьеры Диной Авериной не связано с травмой

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