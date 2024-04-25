Карпин сообщил, что игроки «Ростова» после разгрома от «Спартака» чувствуют себя нормально

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящего матча перенесённого 21‑го тура РПЛ с екатеринбургским «Уралом».

«Тяжелейший матч в предыдущем туре. Какое психологическое и функциональное состояние у игроков сейчас? Нормальное. Ротация состава присутствует с нашей логистикой. 29 апреля у нас игра с «Оренбургом», потом матч с «Балтикой» в Кубке России, а потом игра в Москве с «Локомотивом». С нашей логистикой ротация нужна», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

В матче 25-го тура «Спартак» в гостях разгромил «Ростов» со счётом 5:1. Тогда отмечалось, что ростовчане впервые за десять лет пропустили пять голов в домашнем матче.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 25-го тура РПЛ.