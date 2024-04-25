RT в Telegram
Подпишись

Футболист Полуяхтов призвал помочь пострадавшим от наводнения в Оренбургской области

Короткая ссылка
Защитник футбольной команды «Оренбург» Владимир Полуяхтов обратился к спортивной общественности с просьбой оказать помочь пострадавшим от наводнения в Оренбургской области.

«Доброго всем дня. Я Владимир Полуяхтов. Коллеги, футболисты, тренеры, руководители команд, кто меня знает и не знает, с кем я играл и работал. Свяжитесь со мной. Я активно сотрудничаю с волонтёрами. Только что приехал от ребят, в очередной раз передал от команды подушки, одеяла, пледы и средства на приобретение необходимого. Давайте поможем вместе. Гарантирую полный отчёт за каждую копейку», — сказал Полуяхтов на видео, опубликованном в официальном Telegram-канале «Оренбурга».

В Оренбурге из-за паводка с подтопленных территорий были эвакуированы более 13 тыс. человек. По состоянию на 16 апреля в Оренбурге было подтоплено более 5,5 тыс. домов. Однако в последние дни ситуация начала стабилизироваться, а уровень воды начал постепенно снижаться.

34-летний Полуяхтов защищал цвета «Оренбурга» с 2011 по 2017 год, а в 2021-м вновь вернулся в команду. В общей сложности он провёл за неё 241 матч, забил 15 мячей и отдал 11 голевых передач.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил, что волна паводка на реке Урал прошла Оренбургскую область.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить