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Азаренко первой в истории одержала 200 побед на турнирах WTA 1000

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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко первой достигла планки в 200 побед на турнирах серии «Мастерс» Женской теннисной ассоциации (WTA) — WTA 1000.

Это достижение покорилось Азаренко на турнире в Мадриде, где она взяла верх над немкой Татьяной Марией во втором круге. Встреча завершилась в двух сетах — 6:3, 6:1. В следующем раунде белорусская спортсменка сразится с победительницей противостояния между испанкой Сарой Соррибес-Тормо и украинкой Еленой Свитолиной.

Второе место по числу побед на турнирах WTA 1000 занимает Симона Халеп, в активе которой значится 186 выигранных матчей. Ниже располагаются Каролина Возняцки (182), Петра Квитова (180) и Агнешка Радванска (175).

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Элина Аванесян проиграла американке Робин Монтгомери в первом круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Мадриде.

 

 

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