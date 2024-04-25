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Японец Кобаяси установил неофициальный мировой рекорд в прыжках на лыжах с трамплина

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Японский спортсмен Рёю Кобаяси исполнил самый далёкий прыжок на лыжах с трамплина в истории, почти на 40 м превысив предыдущее достижение.
Японец Кобаяси установил неофициальный мировой рекорд в прыжках на лыжах с трамплина
  • AFP
  • © Jure Makovec

Как сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS), Кобаяси прыгал на специально построенном трамплине возле города Акюрейри. В первый день спортсмен показал результат 256 м, во второй — 291 м. При этом сам японец признался, что хотел стать первым, кому покорится рубеж 300 м, но не преуспел.

Так или иначе, он превзошёл предыдущее достижение. В 2017 году Штефан Крафт установил мировой рекорд, «улетев» на 253,5 м.

Тем не менее рекорд Кобаяси не будет ратифицирован, ведь он установил его не на соревнованиях под эгидой FIS.

Ранее стало известно, что словенский прыгун с трамплина Петер Превц официально завершил спортивную карьеру.

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