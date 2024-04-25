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Россиянин Абдулаев победил украинца Вискова в первой схватке на ЧЕ по дзюдо

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Российский дзюдоист Рамазан Абдулаев успешно преодолел барьер первого раунда на чемпионат Европы, который проходит в хорватском Загребе.
Россиянин Абдулаев победил украинца Вискова в первой схватке на ЧЕ по дзюдо
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

В первой схватке выступающий в весовой категории до 60 кг Абдулаев взял верх над представителем Украины Назаром Висковым, который является действующим чемпионом континента среди юниоров. В следующем бою Рамазан сразится с мальтийцем Джеймсом Захрой.

Чемпионат Европы по дзюдо завершится 28 апреля. Согласно решению исполнительного комитета Международной федерации дзюдо (IJF) спортсмены из России и Белоруссии выступают на турнире в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что чемпионы мира Инал Тасоев и Арман Адамян выступят на чемпионате Европы по дзюдо в Загребе.

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