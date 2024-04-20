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Чемпионы мира Тасоев и Адамян выступят на чемпионате Европы по дзюдо

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Чемпионы мира Инал Тасоев и Арман Адамян выступят на чемпионате Европы по дзюдо в Загребе.
Чемпионы мира Тасоев и Адамян выступят на чемпионате Европы по дзюдо
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Об этом сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.

Тасоев и Тамерлан Башаев выступят в весе свыше 100 кг. Адамян и Матвей Каниковский — в весе до 100 кг.

У женщин в соревнованиях примут участие Мадина Таймазова (до 70 кг).

Всего участие примут 18 россиян: девять мужчин и девять женщин.

Чемпионат Европы пройдёт с 25 по 27 апреля.

Ранее Михайлин заявил, что призыв НОК Украины отстранить российских дзюдоистов — нелепая выходка.

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