Шаблий — о PFL: люди не понимают, как надо строить отношения в этой индустрии

Первый претендент на титул Bellator в лёгком весе Александр Шаблий выступил с критикой в адрес руководства Professional Fighters League (PFL).

«До этого я говорил, что хочу остаться в PFL и попробовать оспорить пояс. Потому что, видя Гран-при, в которое собрали легковесов, и, зная прошлого чемпиона, я знаю, что мне это по силам. Но, глядя на то, как складываются дела у PFL, как они ведут бизнес, люди не понимают, как надо строить отношения в этой индустрии. Поэтому я думаю, что у меня отношения с ними не завяжутся», — цитирует Шаблия «Спорт-Экспресс».

По его словам, ему не нравится политика PFL, согласно которой действующие чемпионы получают меньше, чем подписанные ими «сбитые лётчики». А также признался, что намерен в будущем попробовать свои силы в UFC.

«Если я сейчас заберу контракт и уйду, я могу начать карьеру в UFC с чистого листа, скажем так, не дожидаясь, когда я ещё проведу второй бой в Bellator. А если мне сейчас подраться за пояс, мне ещё придётся один бой проводить. Конечно, хотелось бы попробовать себя в UFC», — добавил Шаблий.

В своём следующем поединке он должен был сразиться с Усманом Нурмагомедовым за титул Bellator в лёгком весе. Бой был назначен на 17 мая на турнире Bellator 303 в Париже, но действующий чемпион получил травмы, и схватку отменили.

При этом ранее стало известно, что вышедший в финал Гран-при Bellator Шаблий не получит обещанный $1 млн в случае победы над Нурмагомедовым в битве за пояс. Сам россиянин намерен оспорить это через суд.

Ранее Хавьер Мендес назвал Усмана Нурмагомедова самым талантливым бойцом, которого он тренировал.