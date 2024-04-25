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В девятом сезоне велосерии Gran Fondo в России появятся новые маршруты

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В девятом сезоне велосерии Gran Fondo в России к уже известным маршрутам в Волоколамске, Рузе, Лотошине, Серпухове и Ногинске добавятся новые трассы в Санкт-Петербурге и Суздале.
В девятом сезоне велосерии Gran Fondo в России появятся новые маршруты
  • Gettyimages.ru
  • © Ryan McVay

В сезоне-2024 флагманским регионом на карте мероприятий станет Ярославская область, где пройдёт ежегодная многодневная велогонка Ultra Fondo и массовый велозаезд Gran Fondo в городе Угличе.

Стал известен календарь мероприятий 2024 года.

В Московской области соревнования пройдут в Лотошино (12 мая), Волоколамске (2 июня), Ногинске (21 июля) и Серпухове (25 августа).

Этапы в Санкт-Петербург состоятся 7 июля, а также 3 и 4 августа. 

Владимирская область примет состязания 8 сентября, а Ярославская 19-22 июня и 23 июня. 

Ранее сообщалось, что более 500 новых веломаршрутов создадут в Петербурге до 2030 года.

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