Более 500 новых веломаршрутов создадут в Петербурге до 2030 года
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.
«Цель главы Петербурга — создать веломаршруты абсолютно во всех частях города, включая периферию и территории, прилегающие к Петербургу», — прокомментировали в городском правительстве.
В текущем году в городе планируют создать около 10 км веломаршрутов в Приморском, Красногвардейском, Московском и во Фрунзенском районах.
Ранее сообщалось, что в Москве велосипедный маршрут «Зелёное кольцо» одержал победу в конкурсе «Национальная экологическая премия им. В.И. Вернадского» в номинации «Устойчивые города».