RT в Telegram
Подпишись

Более 500 новых веломаршрутов создадут в Петербурге до 2030 года

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге создадут более 500 новых велосипедных маршрутов до 2030 года. Маршруты проложат с учётом пожеланий местных жителей, принявших участие в опросе.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

«Цель главы Петербурга — создать веломаршруты абсолютно во всех частях города, включая периферию и территории, прилегающие к Петербургу», — прокомментировали в городском правительстве.

В текущем году в городе планируют создать около 10 км веломаршрутов в Приморском, Красногвардейском, Московском и во Фрунзенском районах.

Ранее сообщалось, что в Москве велосипедный маршрут «Зелёное кольцо» одержал победу в конкурсе «Национальная экологическая премия им. В.И. Вернадского» в номинации «Устойчивые города».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить