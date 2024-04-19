Более 500 новых веломаршрутов создадут в Петербурге до 2030 года

В Санкт-Петербурге создадут более 500 новых велосипедных маршрутов до 2030 года. Маршруты проложат с учётом пожеланий местных жителей, принявших участие в опросе.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

«Цель главы Петербурга — создать веломаршруты абсолютно во всех частях города, включая периферию и территории, прилегающие к Петербургу», — прокомментировали в городском правительстве.

В текущем году в городе планируют создать около 10 км веломаршрутов в Приморском, Красногвардейском, Московском и во Фрунзенском районах.

Ранее сообщалось, что в Москве велосипедный маршрут «Зелёное кольцо» одержал победу в конкурсе «Национальная экологическая премия им. В.И. Вернадского» в номинации «Устойчивые города».