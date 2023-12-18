Веломаршрут Москвы «Зелёное кольцо» удостоен национальной экологической премии

В Москве велосипедный маршрут «Зелёное кольцо» одержал победу в конкурсе «Национальная экологическая премия им. В.И. Вернадского» в номинации «Устойчивые города».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал столичного Дептранса.

В этом году в конкурсе участвовало 374 проекта из 66 регионов России. Премия присуждается лучшим проектам в области охраны окружающей среды и в области формирования экологической культуры.

Проект, разработанный и реализованный ЦОДД, соединит зелёные зоны, метро, МЦД и МЦК по всей Москве.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что длина веломаршрута составляет 71 км, это более 50% от общей готовности. По его словам, в настоящее время маршрут пролегает через пять округов города.

Ранее НСН сообщала, что в Москве наградили лауреатов экопремий по итогам двух конкурсов — в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.