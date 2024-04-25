Экс-наставник «Осера» обвинил ЦСКА в подкупе арбитров в Кубке УЕФА сезона-2004/05

Бывший главный тренер французского «Осера» Ги Ру обвинил ЦСКА в подкупе арбитров во время очного противостояния в Кубке УЕФА — 2004/05.

«Русские нас ограбили. Судья был куплен. После первого матча с ЦСКА у меня возникли подозрения. Во время ответной игры я попросил одного парня из нашей команды проверить сумки судей, пока идёт матч. Он вернулся ко мне взбешённый и говорит: «Там потрясающие часы с рубинами», — заявил Ги Ру в интервью L'Équipe.

В 1/4 финала Кубка УЕФА, который впоследствии красно-синие выиграли, они обыграли «Осер» по сумме двух матчей: дома армейцы разгромили коллектив из Франции со счётом 4:0, а на выезде одержали победу со счётом 2:0.

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