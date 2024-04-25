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Зернов получил травму плеча во время финала Кубка Гагарина и поедет на обследование в Германию

Зернов из-за травмы в финале КГ поедет на обследование в Германию

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Нападающий магнитогорского «Металлурга» Денис Зернов прокомментировал своё повреждение, которое получил в ходе финальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Зернов получил травму плеча во время финала Кубка Гагарина и поедет на обследование в Германию
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Во втором матче в меня врезался Черепанов, у меня вылетело плечо. Я специально долго не лежал на льду, чтобы игроки «Локомотива» не поняли, что у меня травма. Последние два матча провёл с тейпом, сейчас еду на обследование в Германию. Эта старая травма, которая была у меня в «Авангарде», — сказал Зернов «Спорт-Экспрессу».

С 12 голами нападающий Зернов стал лучшим снайпером прошедшего плей-офф Кубка Гагарина.

24 апреля магнитогорский «Металлург» на выезде обыграл ярославский «Локомотив» в четвёртом матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги и в третий раз в клубной истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Столько же раз главный трофей брали «Ак Барс» (2009, 2010 и 2018 годы) и ЦСКА (2019, 2022 и 2023 годы).

Ранее стало известно, что Разин не стал отвечать на критику в свой адрес после победы в Кубке Гагарина.

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