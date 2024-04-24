Юношеская сборная России победила Гану в матче турнира развития УЕФА
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Встреча команд в среду завершилась со счетом 3:1 в пользу сборной России. В составе победителей отличились Вадим Шилов (4-я минута), Даниил Киселёв (31-я, с пенальти) и Захар Чушкин (34-я). У гостей мяч забил Эрнест Офори (65).
В середине апреля генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщал, что УЕФА способствует возвращению российских команд в мировой спорт, а турнир развития — один из шагов в этом направлении.
Турнир проходит в Волгограде с 23 по 29 апреля.
Ранее сообщалось, что актёры из сериалов «Слово пацана» и «Реальные пацаны» и певица Седокова войдут в жюри конкурсов РФС.