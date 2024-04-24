Помощник президента РФ — о деле Валиевой: это подход по национальному признаку

Помощник президента РФ Игорь Левитин поделился мнением относительно действий Всемирного антидопингового агентства (WADA) в деле российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Это не просто двойные стандарты, это подход по национальному признаку», — сказал Левитин в разговоре с ТАСС.

Несколько дней назад The New York Times опубликовала расследование, в котором говорится, что у 23 китайских пловцов, которые приняли участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, в допинг-пробах обнаружили запрещённый триметазидин. В издании отмечают, что антидопинговые чиновники неоднократно предоставляли WADA разведывательные данные, свидетельствующие о сокрытии допинга китайскими пловцами, но организация не обращала на них внимания.

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Ранее Леонова отреагировала на обвинения в адрес Валиевой в употреблении допинга.