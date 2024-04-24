RT в Telegram
Подпишись

Помощник президента РФ — о деле Валиевой: это подход по национальному признаку

Короткая ссылка
Помощник президента РФ Игорь Левитин поделился мнением относительно действий Всемирного антидопингового агентства (WADA) в деле российской фигуристки Камилы Валиевой.
Помощник президента РФ — о деле Валиевой: это подход по национальному признаку
  • AFP
  • © Manan VATSYAYANA

«Это не просто двойные стандарты, это подход по национальному признаку», — сказал Левитин в разговоре с ТАСС.

Несколько дней назад The New York Times опубликовала расследование, в котором говорится, что у 23 китайских пловцов, которые приняли участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, в допинг-пробах обнаружили запрещённый триметазидин. В издании отмечают, что антидопинговые чиновники неоднократно предоставляли WADA разведывательные данные, свидетельствующие о сокрытии допинга китайскими пловцами, но организация не обращала на них внимания.

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 

Ранее Леонова отреагировала на обвинения в адрес Валиевой в употреблении допинга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить