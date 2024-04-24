Юрист Прокопец: на месте адвокатов Валиевой я бы предоставил дело китайцев в WADA

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал ситуацию с допингом китайских спортсменов, а также провёл параллель с делом российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Не думаю, что на ситуацию с Валиевой повлияет факт дела с китайскими спортсменами, который требует самостоятельного расследования. Безусловно, на месте адвокатов Валиевой я бы предоставил это дело, предоставил доказательства того, что WADA так себя ведет по отношению к другим спортсменам. Но не уверен, что это может быть процессуальным основанием для отмены решения. Хотя, конечно, ситуация вопиющая», — сказал Прокопец «Спорт-Экспрессу».

Несколько дней назад The New York Times опубликовала расследование, в котором говорится, что у 23 китайских пловцов, которые приняли участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, в допинг-пробах обнаружили запрещённый триметазидин. В издании отмечают, что антидопинговые чиновники неоднократно предоставляли WADA разведывательные данные, свидетельствующие о сокрытии допинга китайскими пловцами, но организация не обращала на них внимания.

Ранее в WADA объяснили разницу между нарушениями китайских пловцов и делом Валиевой.