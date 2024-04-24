Булыкин считает, что Дзюба летом может уехать в Китай к Слуцкому
- РИА Новости
«Даже если Артём не продлит контракт с клубом, у него точно не будет недостатка предложений. Наверняка будет серьёзный разговор и по зарплате, и по бонусам. Уверен, в своих рядах форварда захотят видеть многие середняки РПЛ. Да и нельзя сбрасывать со счетов вариант с Китаем. Леонид Слуцкий наверняка с удовольствием пригласит старого друга в «Шанхай Шэньхуа», — заявил Булыкин RT.
Ранее Валерий Непомнящий предположил, что отсутствие Дзюбы в основе «Локомотива» связано с последствиями травмы.