Булыкин считает, что Дзюба летом может уехать в Китай к Слуцкому

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин предположил, что форвард «Локомотива» Артём Дзюба может продолжить карьеру в «Шанхай Шэньхуа», который тренирует Леонид Слуцкий.

«Даже если Артём не продлит контракт с клубом, у него точно не будет недостатка предложений. Наверняка будет серьёзный разговор и по зарплате, и по бонусам. Уверен, в своих рядах форварда захотят видеть многие середняки РПЛ. Да и нельзя сбрасывать со счетов вариант с Китаем. Леонид Слуцкий наверняка с удовольствием пригласит старого друга в «Шанхай Шэньхуа», — заявил Булыкин RT.

Ранее Валерий Непомнящий предположил, что отсутствие Дзюбы в основе «Локомотива» связано с последствиями травмы.