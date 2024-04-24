Купер — о Василевском и Бобровском: знаю, что я тренер «Тампы», но восхищаюсь ими обоими

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался об игре российских голкиперов Андрея Василевского и Сергея Бобровского.

«Перед вами двое лучших. Здорово находиться на самой большой сцене в величайшей лиге мира и наблюдать за тем, как два таких парня сражаются. Знаю, что я тренер одной из команд, но я просто восхищён ими», — приводит слова Купера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Встреча в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» завершилась со счётом 3:2 в овертайме.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский совершил 21 спасение. Он отразил бросок защитника «Тампы» Мэтта Дамбы по пустым воротам. Россиянин в невероятном прыжке спиной к площадке отбил шайбу левой рукой.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 34 броска по своим воротам.

Счёт в серии — 2-0 в пользу «Пантерз». Третий матч серии состоится в Тампе 26 апреля. Начало — в 02:00 мск.

Ранее «Флорида» поменяла фон профиля в социальной сети на фото сейва Бобровского в плей-офф.