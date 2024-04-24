Экс-футболист сборной Аргентины Тевес госпитализирован из-за болей в груди
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Об этом сообщается на официальной странице «Индепендьенте» в социальной сети Х.
Тевеса доставили ночью в больницу в Лиме (Перу). Врачи провели обследования, результаты оказались удовлетворительными.
Напомним, что футболист известен своими выступлениями за «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». Тевес завершил карьеру в 38 лет.
Ранее аргентинского футболиста отстранили за использование лазера во время матча.