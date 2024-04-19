Аргентинского футболиста отстранили за использование лазера во время матча
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38-летний голкипер, который во время игры находился в VIP-ложе, светил в глаза своему сопернику и коллеге по амплуа лазерной указкой в глаза.
Руководство «Монтеррея» подало жалобу в дисциплинарный комитет лиги, которая была удовлетворена, сообщает официальный сайт Федерации футбола Мексики.
Гусман не сумел отделаться только дисквалификацией: дополнительно ему придётся выплатить штраф и принять участие в общественных работах.
Более того, руководство «Тигреса» приняло решение применить к игроку внутренние санкции.
Встреча между командами завершилась со счётом 3:3.