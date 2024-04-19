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Аргентинского футболиста отстранили за использование лазера во время матча

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Аргентинский голкипер команды «Тигрес» Науэль Гусман дисквалифицирован на 11 матчей за попытку помешать вратарю «Монтеррея» Эстебану Андраде лазерной указкой во время матча в чемпионате Мексики.
Аргентинского футболиста отстранили за использование лазера во время матча
  • Gettyimages.ru

38-летний голкипер, который во время игры находился в VIP-ложе, светил в глаза своему сопернику и коллеге по амплуа лазерной указкой в глаза. 

Руководство «Монтеррея» подало жалобу в дисциплинарный комитет лиги, которая была удовлетворена, сообщает официальный сайт Федерации футбола Мексики.

Гусман не сумел отделаться только дисквалификацией: дополнительно ему придётся выплатить штраф и принять участие в общественных работах.

Более того, руководство «Тигреса» приняло решение применить к игроку внутренние санкции. 

Встреча между командами завершилась со счётом 3:3. 

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