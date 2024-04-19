Аргентинского футболиста отстранили за использование лазера во время матча

Аргентинский голкипер команды «Тигрес» Науэль Гусман дисквалифицирован на 11 матчей за попытку помешать вратарю «Монтеррея» Эстебану Андраде лазерной указкой во время матча в чемпионате Мексики.

38-летний голкипер, который во время игры находился в VIP-ложе, светил в глаза своему сопернику и коллеге по амплуа лазерной указкой в глаза.

Руководство «Монтеррея» подало жалобу в дисциплинарный комитет лиги, которая была удовлетворена, сообщает официальный сайт Федерации футбола Мексики.

Гусман не сумел отделаться только дисквалификацией: дополнительно ему придётся выплатить штраф и принять участие в общественных работах.

Более того, руководство «Тигреса» приняло решение применить к игроку внутренние санкции.

Встреча между командами завершилась со счётом 3:3.