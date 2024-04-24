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Пловец Колесников: не нужно списывать Рылова со счетов, он себя ещё проявит

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Призёр Олимпиады по плаванию Климент Колесников высказался о победителе Игр в Токио Евгении Рылове.
Пловец Колесников: не нужно списывать Рылова со счетов, он себя ещё проявит
  • Gettyimages.ru
  • © Insidefoto

«Женя Рылов — человек принципиальный в подходе к соревнованиям, может и по рекорду мира проплыть. Просто надо, чтобы у него все звёзды сошлись. Его не нужно списывать со счетов. Думаю, на летних соревнованиях он ещё себя проявит», — цитирует Колесникова РИА Новости.

27-летний спортсмен завоевал две золотые медали на Олимпиаде-2020 в Токио и стал серебряным призёром в эстафете 4 × 200 м вольным стилем.

World Aquatics разрешила россиянам выступать на соревнованиях под своей эгидой только в индивидуальных дисциплинах и в нейтральном статусе.

Ранее Рылов стал третьим на дистанции 200 м на спине на чемпионате России по плаванию.

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