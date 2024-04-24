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Восемь россиянок выиграли свои поединки на чемпионате Европы по боксу

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Восемь представительниц России выиграли свои поединки на проходящем в Сербии чемпионате Европы по боксу.

Юлия Чумгалакова в весовой категории 48 кг решением судей победила Николь Дурикову из Словакии. Анастасия Кооль (до 52 кг) взяла верх в противостоянии с венгеркой Моникой Шипош, Дарья Абрамова (до 57 кг) была сильнее Николины Чачич из Хорватии, Елена Бабичева (до 63 кг) праздновала победу в схватке с Сарой Берам, которая тоже представляет Хорватию, Дарима Сандакова (до 70 кг) одолела Барбару Марчинковскую из Польши, Нуне Асатрян (до 60 кг) победила Ольгу Павлину‑Пападату, представляющую Грецию, Альбина Молдажанова (до 66 кг) вышла победительницей из поединка с бельгийкой Ошин Дериев, а Анастасия Шамонова праздновала триумф в бою с испанкой Дуни Мартинес (до 75 кг).

Чемпионат Европы по боксу проходит в Белграде с 18 по 28 апреля. Россияне выступают на турнире с государственными атрибутами.

Ранее Артур Субханкулов стал обладателем пояса чемпиона Европы по версии IBA.

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