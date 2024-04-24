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«Арсенал» одержал историческую разгромную победу над «Челси» в АПЛ

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«Арсенал» в перенесённом матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) разгромил «Челси» в рамках лондонского дерби.

Встреча, которая проходила на арене «Эмирейтс», завершилась со счётом 5:0 в пользу подопечных Микеля Артеты.

Примечательно, что четыре из пяти забитых мячей «канониры» отправили в ворота гостей во втором тайме. Дублем отметились Кай Хаверц и Бен Уайт, а ещё один мяч на счету Леандро Троссарда.

Как пишет в социальной сети X журналист Бен Джейкобс, «Арсенал» одержал свою самую крупную победу над принципиальным соперником в истории — в 1930 году матч этих команд завершился со счётом 5:1 не в пользу синих.

Ранее сообщалось, что двух футболистов из АПЛ арестовали по подозрению в изнасиловании.

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