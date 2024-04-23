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The Sun: двух футболистов из АПЛ арестовали по подозрению в изнасиловании

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Двое футболистов, которые выступают за один из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), арестованы по подозрению в изнасиловании.

По информации The Sun, речь идёт об инциденте, который произошёл 19 апреля. Отмечается, что девушка, заявившая об изнасиловании подала заявление в полицию через несколько часов после предполагаемого преступления.

Обоим задержанным футболистам исполнилось по 19 лет. Их данные и название команды, цвета которой они защищают, на данный момент не разглашаются, пишет таблоид, при этом отмечая, что оба молодых человека были задержаны неподалёку от клубной арены. 

Ранее сообщалось, что Дани Алвес, приговорённый к 4,5 года тюрьмы за изнасилование, закатил вечеринку в честь выхода из тюрьмы под залог. 

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