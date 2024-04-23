RT в Telegram
Подпишись

Во Франции в преддверии ОИ выявили рекордное число случаев завоза лихорадки денге

Короткая ссылка
Глава Генерального управления по здравоохранению Грегори Эмери сообщил, что на территории европейской части Франции с начала 2024 года выявлено рекордное число случаев завоза лихорадки денге.

По словам Эмери, такая ситуация во Франции является беспрецедентной: с 1 января было зафиксировано 1679 случаев заболевания, в то время как в прошлом году был выявлен 131 случай заболевания, цитирует его издание Sud Ouest.

Чиновник отметил, что профилактические меры особенно важны в преддверии летней Олимпиады в Париже, на которой, по его словам, ожидается большое количество гостей, прибывших из других стран.

В статье отмечается, что Французский комитет по наблюдению и прогнозированию рисков считает подобные ситуации наибольшей опасностью для проведения предстоящих Игр. 

В материале говорится, что Высшее управление здравоохранения Франции в июне этого года планирует предоставить рекомендации для планирующих вакцинироваться от болезни граждан. 

Лихорадка денге — это тяжёлое вирусное заболевание, разносчиками которого являются дневные полосатые комары Aedes Aegypti. 

Ранее глава МВД Франции заявил, что явной террористической угрозы организации ОИ в Париже нет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить