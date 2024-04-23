Во Франции в преддверии ОИ выявили рекордное число случаев завоза лихорадки денге

Глава Генерального управления по здравоохранению Грегори Эмери сообщил, что на территории европейской части Франции с начала 2024 года выявлено рекордное число случаев завоза лихорадки денге.

По словам Эмери, такая ситуация во Франции является беспрецедентной: с 1 января было зафиксировано 1679 случаев заболевания, в то время как в прошлом году был выявлен 131 случай заболевания, цитирует его издание Sud Ouest.

Чиновник отметил, что профилактические меры особенно важны в преддверии летней Олимпиады в Париже, на которой, по его словам, ожидается большое количество гостей, прибывших из других стран.

В статье отмечается, что Французский комитет по наблюдению и прогнозированию рисков считает подобные ситуации наибольшей опасностью для проведения предстоящих Игр.

В материале говорится, что Высшее управление здравоохранения Франции в июне этого года планирует предоставить рекомендации для планирующих вакцинироваться от болезни граждан.

Лихорадка денге — это тяжёлое вирусное заболевание, разносчиками которого являются дневные полосатые комары Aedes Aegypti.

Ранее глава МВД Франции заявил, что явной террористической угрозы организации ОИ в Париже нет.