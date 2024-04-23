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Экс-президент Международной федерации тенниса умер в возрасте 93 лет

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Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что бывший президент организации Брайан Тобин скончался в возрасте 93 лет.

В тексте сообщения отмечается, что австралийский спортивный деятель оставил после себя важное наследие. 

«Он занимался становлением тенниса как по-настоящему глобального вида спорта, в который играют и которым наслаждаются миллионы людей по всему миру», — заявил глава ITF Дэвид Хаггерти.

В конце сообщения Хаггерти выразил свои соболезнования родным и близким покойного. 

Тобин возглавлял Международную федерацию тенниса с 1991 по 1999 год.

Ранее сообщалось, что ушла из жизни заслуженный тренер России по художественной гимнастике Елена Карпушенко.

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