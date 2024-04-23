Экс-президент Международной федерации тенниса умер в возрасте 93 лет
В тексте сообщения отмечается, что австралийский спортивный деятель оставил после себя важное наследие.
«Он занимался становлением тенниса как по-настоящему глобального вида спорта, в который играют и которым наслаждаются миллионы людей по всему миру», — заявил глава ITF Дэвид Хаггерти.
В конце сообщения Хаггерти выразил свои соболезнования родным и близким покойного.
Тобин возглавлял Международную федерацию тенниса с 1991 по 1999 год.
Ранее сообщалось, что ушла из жизни заслуженный тренер России по художественной гимнастике Елена Карпушенко.