Умерла тренер по художественной гимнастике Карпушенко
- РИА Новости
«Это огромная утрата для всех нас. Не стало невероятно талантливого наставника, прекрасного человека и нашего друга», — говорится в сообщении.
Карпушенко была личным тренером Яны Кудрявцевой, самой юной абсолютной чемпионки мира (2013, 2014, 2015), многократной чемпионки Европы и серебряного призёра Олимпийских игр — 2016 в Рио. Также работала с Александрой Ермаковой, Алиной Ермоловой, Ангелиной Юшковой, Татьяной Курбаковой.
Ранее Винер заявила, что завершение карьеры Диной Авериной не связано с травмой.