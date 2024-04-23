Умерла тренер по художественной гимнастике Карпушенко

Ушла из жизни заслуженный тренер России по художественной гимнастике Елена Карпушенко.

«Это огромная утрата для всех нас. Не стало невероятно талантливого наставника, прекрасного человека и нашего друга», — говорится в сообщении.

Карпушенко была личным тренером Яны Кудрявцевой, самой юной абсолютной чемпионки мира (2013, 2014, 2015), многократной чемпионки Европы и серебряного призёра Олимпийских игр — 2016 в Рио. Также работала с Александрой Ермаковой, Алиной Ермоловой, Ангелиной Юшковой, Татьяной Курбаковой.

Ранее Винер заявила, что завершение карьеры Диной Авериной не связано с травмой.