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Умерла тренер по художественной гимнастике Карпушенко

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Ушла из жизни заслуженный тренер России по художественной гимнастике Елена Карпушенко.
Умерла тренер по художественной гимнастике Карпушенко
  • РИА Новости

«Это огромная утрата для всех нас. Не стало невероятно талантливого наставника, прекрасного человека и нашего друга», — говорится в сообщении.

Карпушенко была личным тренером Яны Кудрявцевой, самой юной абсолютной чемпионки мира (2013, 2014, 2015), многократной чемпионки Европы и серебряного призёра Олимпийских игр — 2016 в Рио. Также работала с Александрой Ермаковой, Алиной Ермоловой, Ангелиной Юшковой, Татьяной Курбаковой.

Ранее Винер заявила, что завершение карьеры Диной Авериной не связано с травмой.

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