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Журова считает, что решение WADA по китайским пловцам связано с политическим заказом

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) не подавать иски в Спортивный арбитражный суд (CAS) после обнаружения запрещённого вещества в пробах 23 китайских пловцов и провела параллели с расследованием по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
Журова считает, что решение WADA по китайским пловцам связано с политическим заказом
  • РИА Новости

«Смотрите, те же китайцы нашли виноватых на кухне отеля, тех, кто якобы опрометчиво подмешал этот препарат, и выдали их WADA. И это решение WADA стало возможным. У нашей же девочки [Камилы Валиевой] были разные версии возможного взрослого вмешательства, и ни одну из них сразу не приняли», — сказала Журова РИА Новости.

По словам Журовой, это стало следствием политического заказа.

«Им надо было, во-первых, лишить Валиеву золотой олимпийской медали, а во-вторых, продлить этот скандал». 

Она подчеркнула, что за нарушения подобного рода во всём мире в большинстве случаев спортсмены получают минимально возможную дисквалификацию.

Ранее в WADA объяснили разницу между нарушениями китайских пловцов и делом Валиевой.

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