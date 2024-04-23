Журова считает, что решение WADA по китайским пловцам связано с политическим заказом
- РИА Новости
«Смотрите, те же китайцы нашли виноватых на кухне отеля, тех, кто якобы опрометчиво подмешал этот препарат, и выдали их WADA. И это решение WADA стало возможным. У нашей же девочки [Камилы Валиевой] были разные версии возможного взрослого вмешательства, и ни одну из них сразу не приняли», — сказала Журова РИА Новости.
По словам Журовой, это стало следствием политического заказа.
«Им надо было, во-первых, лишить Валиеву золотой олимпийской медали, а во-вторых, продлить этот скандал».
Она подчеркнула, что за нарушения подобного рода во всём мире в большинстве случаев спортсмены получают минимально возможную дисквалификацию.
Ранее в WADA объяснили разницу между нарушениями китайских пловцов и делом Валиевой.