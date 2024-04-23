В USADA сомневаются, что CAS знал о деле китайских спортсменов, когда наказывал Валиеву

Представители Антидопингового агентства США (USADA) не уверены в том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оповестило арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой о ситуации с положительными тестами пловцов из Китая.

«WADA не предупреждало других спортсменов в Китае и во всём мире о риске положительного анализа на TMZ (триметазидин), полученного на загрязнённой кухне. Если они не знают источника, но верят в историю, которую предоставила китайская служба безопасности, WADA должно было предупредить всех спортсменов и антидопинговые организации. Была ли предоставлена информация и такая возможность арбитрам по делу Камилы Валиевой в ходе судебного разбирательства?» — говорится в заявлении на официальном сайте организации.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее в WADA объяснили разницу между нарушениями китайских пловцов и делом Валиевой.