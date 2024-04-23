Терапевт Ярцева назвала плавание лучшим видом спорта для ребёнка
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«Этот вид спорта помогает детям не бояться воды. Также плавание укрепляет иммунитет, закаляет», — цитирует Ярцеву NEWS.ru.
Плавание заметно уменьшает вероятность искривления позвоночника.
«Детям регулярные занятия плаванием помогают исправить осанку, укрепить мышечный корсет, повысить иммунитет, а также нахождение в воде благотворно влияет на нервную систему», — приводит слова главного врача Марии Шамаевой Узнай.ру.
Ранее USADA призвало пересмотреть деятельность WADA из-за ситуации с пловцами КНР.