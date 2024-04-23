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USADA призвало пересмотреть деятельность WADA из-за ситуации с пловцами КНР

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Антидопинговое агентство США (USADA) выступило с заявлением касательно деятельности Всемирного антидопингового агентства (WADA) после ситуации с положительными тестами китайских пловцов.

«Мы призываем правительства и спортивное движение пересмотреть деятельность WADA, чтобы гарантировать, что сокрытие положительных проб накануне Олимпийских игр больше никогда не повторится, и раз и навсегда отстранить «лису» от «охраны курятника», сделав WADA по-настоящему независимым», — говорится в заявлении на сайте USADA.

Накануне The New York Times опубликовала расследование, в котором говорится, что у 23 китайских пловцов, которые приняли участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, в допинг-пробах обнаружили запрещённый триметазидин. В издании отмечают, что антидопинговые чиновники неоднократно предоставляли WADA разведывательные данные, свидетельствующие о сокрытии допинга китайскими пловцами, но организация не обращала на них внимания. 

Ранее в WADA объяснили разницу между нарушениями китайских пловцов и делом Валиевой.

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