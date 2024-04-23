Куница — о статусе «каблука» Косторной: стараюсь делать то, что Алёна просит, ведь я люблю её

Фигурист Георгий Куница высказался о статусе подкаблучника в отношениях с женой Алёной Косторной.

«Да (смеётся), я даже шутил об этом. Стараюсь делать то, что Алёна просит, ведь я люблю её. Если мне нужно помочь своей жене в чём‑то — я делаю это. Если таких считают подкаблучниками, то ок, я — «каблук», — цитирует Куницу «Матч ТВ».

С 2023 года Косторная выступает в паре с Куницей. На чемпионате России в Челябинске фигуристы по сумме двух программ набрали 200,15 балла и заняли предпоследнее, девятое место. Георгий и Алёна поженились в августе.

Алёна является чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при сезона-2019/20 в женском одиночном катании.

Ранее Куница рассказал о взаимопонимании на льду с Косторной.