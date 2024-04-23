RT в Telegram
Подпишись

Куница — о статусе «каблука» Косторной: стараюсь делать то, что Алёна просит, ведь я люблю её

Короткая ссылка
Фигурист Георгий Куница высказался о статусе подкаблучника в отношениях с женой Алёной Косторной.

«Да (смеётся), я даже шутил об этом. Стараюсь делать то, что Алёна просит, ведь я люблю её. Если мне нужно помочь своей жене в чём‑то — я делаю это. Если таких считают подкаблучниками, то ок, я — «каблук», — цитирует Куницу «Матч ТВ».

С 2023 года Косторная выступает в паре с Куницей. На чемпионате России в Челябинске фигуристы по сумме двух программ набрали 200,15 балла и заняли предпоследнее, девятое место. Георгий и Алёна поженились в августе.

Алёна является чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при сезона-2019/20 в женском одиночном катании.

Ранее Куница рассказал о взаимопонимании на льду с Косторной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить